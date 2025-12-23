Святошинский район Киева после атаки: пятеро пострадавших и повреждены дома

Фото: ГСЧС Киева

В Святошинском районе Киева количество пострадавших в результате российской атаки возросло до пяти человек

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

"По обновленной информации, количество пострадавших возросло до пяти человек", – отметил Ткаченко.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата зафиксировано повреждение нескольких пятиэтажных жилых домов в Святошинском районе столицы.

Спасатели производили демонтаж аварийных конструкций поврежденных зданий.





Как известно, ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева в результате российского пострадали четыре человека, среди них – 16-летний ребенок.

Напомним, утром 23 декабря Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.

В Житомирской области в результате обстрела повреждены дома, гражданские частные предприятия и магазин. Погиб 4-летний ребенок. По данным ОВА, в целом известно о 5 пострадавших и одном погибшем из-за ударов по Житомирщине ночью 23 декабря.

В результате атаки в Ровенской области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом – взрывной волной в нем выбило окна. Кроме того, уничтожено деревянное хозяйственное здание, повреждены три автомобиля.