09:46  11 декабря
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
08:40  11 декабря
Взятка за незаконную вырубку леса: ГБР задержало прокурора Черниговщины
07:45  11 декабря
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
11 декабря 2025, 07:20

ВСУ ликвидировали еще почти 1500 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

11 декабря 2025, 07:20
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1460 российских захватчиков, 23 артсистемы и семь боевых бронированных машин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 11.12.25 ориентировочно составили:

Потери россиян 11 декабря 2025 года

Напомним, бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" через две недели нанесли восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры российских военных во временно оккупированном Крыму.

РФ применила против Украины 151 дрон и три "Искандера": есть попадание на 34 локациях
11 декабря 2025, 10:19
Украинские энергетики разбаловали многих украинцев
11 декабря 2025, 10:13
Россияне атаковали лесхоз на Черниговщине: возник пожар, есть пострадавший
11 декабря 2025, 09:57
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
11 декабря 2025, 09:46
Покушение на Миндича в Израиле: подробности от народного депутата
11 декабря 2025, 09:39
В Киеве автомобиль влетел в бетонный парапет: 18-летний водитель погиб, трое травмированных
11 декабря 2025, 09:32
Урожай резко сократился: USDA внезапно изменил прогноз для украинской кукурузы
11 декабря 2025, 09:30
Трамп заявил, что 82% украинцев якобы стремятся к мирному соглашению
11 декабря 2025, 09:15
Трагедия в Николаеве: 19-летняя девушка упала с девятого этажа
11 декабря 2025, 09:13
Утренняя атака на Сумы: спасатели ликвидировали последствия
11 декабря 2025, 08:59
