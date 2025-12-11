ВСУ ликвидировали еще почти 1500 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1460 российских захватчиков, 23 артсистемы и семь боевых бронированных машин
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 11.12.25 ориентировочно составили:
Напомним, бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" через две недели нанесли восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры российских военных во временно оккупированном Крыму.
