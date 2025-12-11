Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 11 декабря враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 154 средств воздушного нападения, среди которых:

3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

151 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (около 120 из них – "шахеды").

Основное направление удара – Кременчуг в Полтавской области. Также были атакованы Одесщина и прифронтовые территории.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 85 воздушных целей:

83 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотников других типов);

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Зафиксировано попадание 69 ударных БПЛА и одной баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 на 34 локациях.

Напомним, в ночь на 11 декабря Россия в течение почти пяти часов массированно атаковала территорию Украины ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Основной удар принял Кременчуг. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары.