11:35  11 декабря
Известный украинский певец стал жертвой мошенников
09:46  11 декабря
В частный дом возле Львова попал дрон со взрывчаткой: что известно
07:45  11 декабря
На Волыни военный грузовик врезался в забор: погиб нацгвардеец
UA | RU
UA | RU
11 декабря 2025, 10:19

РФ применила против Украины 151 дрон и три "Искандера": есть попадание на 34 локациях

11 декабря 2025, 10:19
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 11 декабря враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 154 средств воздушного нападения, среди которых:

  • 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;
  • 151 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (около 120 из них – "шахеды").

Основное направление удара – Кременчуг в Полтавской области. Также были атакованы Одесщина и прифронтовые территории.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 85 воздушных целей:

  • 83 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотников других типов);
  • 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Зафиксировано попадание 69 ударных БПЛА и одной баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 на 34 локациях.

Атака на Украину 11 декабря 2025 года

Напомним, в ночь на 11 декабря Россия в течение почти пяти часов массированно атаковала территорию Украины ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Основной удар принял Кременчуг. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы атака ПВО ракетный удар беспилотники
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
В США представили обновленный "мирный план" для Украины
11 декабря 2025, 13:29
Во Львове задержали двух рэкетиров за вымогательство 120 тысяч долларов несуществующего долга
11 декабря 2025, 13:24
1000 грн "Зимней поддержки" можно потратить на продукты: где и как воспользоваться
11 декабря 2025, 12:59
В Киевской области продолжаются поиски пропавшего рыбака
11 декабря 2025, 12:49
Конфликт в магазине: в Тернополе посетительница распилила перечный баллончик в глаза продавцу
11 декабря 2025, 12:38
На Херсонщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево: водитель погиб
11 декабря 2025, 12:38
В Украину поступило более 200 тысяч доз бесплатной вакцины КПК для детей
11 декабря 2025, 12:23
В Бердичеве 16-летняя школьница сделала взрывчатку по заказу россиян
11 декабря 2025, 12:10
Россияне атаковали сельхозпредприятие в Харьковской области: возник масштабный пожар
11 декабря 2025, 12:07
В Украине упростили оформление ДТП: все через "Дию", без страховой и бумаг
11 декабря 2025, 11:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Марианна Безуглая
Все блоги »