11:35  11 грудня
Відомий український співак став жертвою шахраїв
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
11 грудня 2025, 13:48

У Запорізькій області окупанти, переодягнувшись у цивільне, намагались потрапити в тил Сил оборони

11 грудня 2025, 13:48
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Гуляйпільському напрямку російські військовослужбовці знову вдалися до заборонених методів ведення війни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, до позицій українських прикордонників наблизилася група чоловіків у цивільному одязі, яка певний час вела спостереження за нашими силами, а згодом, користуючись складними погодними умовами, спробувала обійти позиції та проникнути в тил.

"Під час пересування в них спрацювала радіостанція, яка ідентифікувала осіб, як військовослужбовців окупаційних військ. У результаті група противника у складі двох чоловіків була ліквідована", – йдеться у повідомленні.

Під цивільним одягом у знищених нападників виявили форму збройних сил рф.

Як повідомлялось, на окупованій території Запорізької області росіяни збирають у школах гроші на війну під виглядом "додаткових програм".

