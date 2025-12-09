Фото: ГСЧС

Ночью 9 декабря российские военные нанесли удар БпЛА по территории одного из населенных пунктов Запорожского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Атаки были направлены на объект гражданской инфраструктуры. Взрывной волной повреждено здание пожарно-спасательной части. В подразделе выбиты окна и двери, повреждена кровля.

На момент атаки личный состав работал над ликвидацией пожара в соседнем населенном пункте, поэтому никто из спасателей не пострадал.

Напомним, из-за российских обстрелов Запорожской области в течение 8 декабря пострадали 16 человек.