Росіяни атакували пожежно-рятувальну частину на Запоріжжі: є пошкодження
Вночі 9 грудня російські військові здійснили удар БпЛА по території одного з населених пунктів Запорізького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Атаки були спрямовані на об’єкт цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. У підрозділі вибиті вікна та двері, пошкоджена покрівля.
На момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі в сусідньому населеному пункті, тож ніхто з рятувальників не постраждав.
Нагадаємо, через російські обстріли Запорізької області упродовж 8 грудня постраждали 16 людей.
