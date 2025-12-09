Росіяни атакували пожежно-рятувальну частину на Запоріжжі

Фото: ДСНС

Вночі 9 грудня російські військові здійснили удар БпЛА по території одного з населених пунктів Запорізького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Атаки були спрямовані на об’єкт цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. У підрозділі вибиті вікна та двері, пошкоджена покрівля.

На момент атаки особовий склад працював над ліквідацією пожежі в сусідньому населеному пункті, тож ніхто з рятувальників не постраждав.

Нагадаємо, через російські обстріли Запорізької області упродовж 8 грудня постраждали 16 людей.