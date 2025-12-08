12:11  08 грудня
На Черкащині перекинулась фура зі свинями
08:23  08 грудня
На Київщині мати підпалила рідного сина: суд оголосив вирок
08:14  08 грудня
На Вінниччині зіткнулися два автомобілі: один з водіїв загинув
08 грудня 2025, 12:55

На Запоріжжі пролунали вибухи: росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі

08 грудня 2025, 12:55
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У понеділок, 8 грудня, близько 12:40 російські військові завдали ударів по Запорізькій області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Один із ударів прийшовся по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Попередньо, одна людина дістала поранення.

Другий удар ворог завдав по одному із населених пунктів області. Є інформація про двох травмованих.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти завдали 615 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Через ворожі удари по Запорізькому та Пологівському районах дістали поранення шестеро людей.

