На Запоріжжі пролунали вибухи: росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі
У понеділок, 8 грудня, близько 12:40 російські військові завдали ударів по Запорізькій області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Один із ударів прийшовся по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Попередньо, одна людина дістала поранення.
Другий удар ворог завдав по одному із населених пунктів області. Є інформація про двох травмованих.
Нагадаємо, минулої доби російські окупанти завдали 615 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Через ворожі удари по Запорізькому та Пологівському районах дістали поранення шестеро людей.
