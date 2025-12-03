На окупованій території Запорізької області окупанти запроваджують нові правила для власників житла

Ілюстративне фото

У Мелітополі окупанти запроваджують нові правила в житловій сфері для контролю над місцевими жителями. Ці правила обмежують можливості людей

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

З 1 грудня на окупованих територіях Запорізької області почали діяти норми, які регулюють навіть побутові дії власників квартир. За даними журналістів, навіть для встановлення кондиціонера або антени тепер потрібно отримувати згоду більшості мешканців будинку. Хто порушить такі правила — можуть отримати штрафи або демонтаж обладнання.

Під заборону окупанти також ввели кладовки у під’їздах і на сходових майданчиках – окупаційні служби попереджають про примусовий демонтаж та покарання за "захаращення". Підвали та цокольні приміщення визнаються спільною власністю: щоб використовувати їх, теж потрібно мати погодження.

Окупанти погрожують штрафувати за будь-яку шкоду спільному майну, навіть у випадках, коли провину важко встановити. Зокрема, нові "правила" передбачають участь адміністратора, що позбавляє мешканців самостійності в управлінні будинком.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях росіяни обіцяють місцевим жителям програму по житлу. Проте не оголошують, де саме вони візьмуть це житло. Враховуючи, що будівництв немає, журналісти прийшли до висновку, що окупанти планують роздавати житло українців, які виїхали з окупації.