14:56  03 грудня
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2025, 18:15

На окупованій території Запорізької області окупанти запроваджують нові правила для власників житла

03 грудня 2025, 18:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Мелітополі окупанти запроваджують нові правила в житловій сфері для контролю над місцевими жителями. Ці правила обмежують можливості людей

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

З 1 грудня на окупованих територіях Запорізької області почали діяти норми, які регулюють навіть побутові дії власників квартир. За даними журналістів, навіть для встановлення кондиціонера або антени тепер потрібно отримувати згоду більшості мешканців будинку. Хто порушить такі правила — можуть отримати штрафи або демонтаж обладнання.

Під заборону окупанти також ввели кладовки у під’їздах і на сходових майданчиках – окупаційні служби попереджають про примусовий демонтаж та покарання за "захаращення". Підвали та цокольні приміщення визнаються спільною власністю: щоб використовувати їх, теж потрібно мати погодження.

Окупанти погрожують штрафувати за будь-яку шкоду спільному майну, навіть у випадках, коли провину важко встановити. Зокрема, нові "правила" передбачають участь адміністратора, що позбавляє мешканців самостійності в управлінні будинком.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях росіяни обіцяють місцевим жителям програму по житлу. Проте не оголошують, де саме вони візьмуть це житло. Враховуючи, що будівництв немає, журналісти прийшли до висновку, що окупанти планують роздавати житло українців, які виїхали з окупації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупація Запорізька область
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
На Житомирщині 36-річний чоловік повідомив про вибухівку у багатоповерхівці
03 грудня 2025, 19:11
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу та Нікопольщині: троє людей поранені, понівечена критична інфраструктура
03 грудня 2025, 18:54
Відключення світла по всій Україні: в Укренерго попередили, на що чекати 4 грудня
03 грудня 2025, 18:40
Трагедія на Вінниччині: куріння в оселі спричинило пожежу, загинула жінка
03 грудня 2025, 18:19
Колишнього прем'єр-міністра України заочно засудили на 15 років за держзраду
03 грудня 2025, 18:07
Стало відомо, чому не передбачено збільшення зарплат військовим
03 грудня 2025, 18:05
Обіцяли допомогти з кредитом: на Рівненщині жінка віддала аферистам тисячі гривень
03 грудня 2025, 17:55
Кожен четвертий українець став менше заробляти, ніж торік
03 грудня 2025, 17:54
Європі важливо донести просту думку: якщо Україна впаде – ви будете наступні
03 грудня 2025, 17:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »