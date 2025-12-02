Фото: Нацполіція

25-річний аферист збирав донати від довірливих громадян. Гроші нібито повинні були піти на його лікування

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Шахрай просив людей у соціальних мережах грошей нібито на лікування та інші нагальні потреби. Крім того, коли він був у одному з медичних закладів, він використав номер телефону літнього пацієнта та вкрав з його карток 10 тисяч гривень.

Що стосується донатів, то зловмисник привласнив понад 70 тисяч гривень. Правоохоронці повідомили йому про підозру. Досудове слідство ще триває. Підозрюваний – під вартою.

