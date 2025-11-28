У Запоріжжі викрили схему привласнення понад 17 млн грн гуманітарної допомоги

Фото: поліція

Поліцейські задокументували незаконні фінансові операції групи осіб, які через фіктивні ФОПи присвоїли благодійні кошти, призначені для дитячих програм

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, організатор схеми привласнення гуманітарних коштів – 28-річний житель сусідньої області – залучив двох спільників, які шукали у Запоріжжі людей для реєстрації ФОПів без наміру вести бізнес.

Фігуранти під "маскою" благодійних намірів звернулися до відомої міжнародної організації та отримали понад 17 млн грн на закупівлю техніки, канцтоварів та організацію заходів для дітей. Проте вони використали кошти не за призначенням. Гроші перераховувалися частинами по 200 тис. грн на нові ФОПи, звідки знімалися готівкою й ділилися між учасниками схеми. Таким чином фігуранти встигли розтратити 1 млн грн, які потім легалізували.

Щоб не допустити подальшого виведення грошей, правоохоронці звернулися до суду і арештували банківські рахунки громадської організації, де зберігалися 10,3 млн грн. Питання подальшого розпорядження цими коштами вирішуватиме АРМА.

Поліцейські 25 листопада провели 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях, які вони використовували – вилучили фіндокументацію, техніку та готівку: понад 465 тис. грн, 15 700 дол. і 900 євро.

Правоохоронці повідомили про підозри:

організатору – у незаконному використанні гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 ККУ);

його спільнику – директорові ГО – за участь у схемі (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 та ч. 3 ст. 201-2);

підприємцю – за незаконне використання допомоги та легалізацію доходів (ч. 3 ст. 201-2; ч. 1 ст. 209).

Наразі вирішується питання про запобіжні заходи. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, посадовців Полтавської міськради підозрюють у привласненні 5,4 млн грн під час закупівель для ЗСУ. Фігурантам оголосили підозру.