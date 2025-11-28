Росіяни атакували пожежну частину в Запоріжжі

Фото: ДСНС

Російські війська знову атакували безпілотником пожежно-рятувальний підрозділ у Запоріжжі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок атаки пошкоджені будівля підрозділу та техніка.

На щастя, особовий склад перебував в укритті та не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 28 листопада Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М та 72-ма ударними БпЛА, близько 50 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 63 ворожі дрони.