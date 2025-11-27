19:44  27 листопада
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
18:29  27 листопада
Завтра в України очікуються дощі та зниження температури повітря
18:26  27 листопада
На Софійській площі в Києві почали встановлювати головну ялинку країни
27 листопада 2025, 19:09

ЗСУ втратили контроль над позиціями на Гуляйпільському напрямку

27 листопада 2025, 19:09
Фото: ілюстративне
На Гуляйпільському напрямку українські війська зазнали ускладнень у позиційній обороні

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає RegioNews.

За його словами, один із підрозділів ЗСУ неузгоджено відійшов із займаних позицій, через що ворог зайшов у фланг Сил оборони.

Внаслідок бойових зіткнень кілька українських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. Волошин підкреслив, що наразі триває уточнення обставин інциденту.

На місці продовжують працювати відповідні сили для стабілізації позицій та забезпечення безпеки особового складу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про масштабну оборудку у Полтавській міській раді, пов'язану з закупівлями для ЗСУ. За даними поліції, посадовці могли привласнити понад 5,4 млн грн, а до схеми були залучені керівник департаменту, його підлеглі та директор приватного підприємства.

Гуляйполе ЗСУ війна Запорізька область оборона південь України
Посадовців Полтавської міськради підозрюють у привласненні 5,4 млн грн під час закупівель для ЗСУ
27 листопада 2025, 18:57
Дрон-камікадзе атакував село на Харківщині: поранено жінку та її сина
27 листопада 2025, 14:39
Порожні обіцянки окупантів: що на захоплених територіях Запоріжжя говорять про програму аварійного житла, якої насправді не існує
27 листопада 2025, 12:15
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Український десантник, прикинувшись своїм, підкликав російських військових і ліквідував їх
27 листопада 2025, 20:09
Смертельна ДТП на Прикарпатті: водій "КІА" зіткнувся з трактором
27 листопада 2025, 19:57
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
27 листопада 2025, 19:44
Новий український фільм перевершив "Антарктиду" Птушкіна: нова стрічка зібрала понад 8 мільйонів
27 листопада 2025, 19:30
Росіяни знову розстріляли українських військових, які здалися в полон у Запорізькій області
27 листопада 2025, 19:21
Посадовців Полтавської міськради підозрюють у привласненні 5,4 млн грн під час закупівель для ЗСУ
27 листопада 2025, 18:57
В "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло в Україні 28 листопада
27 листопада 2025, 18:49
Ворог атакував три райони Дніпропетровщини дронами та КАБами: зруйновані будинки, авто та АЗС
27 листопада 2025, 18:48
Україна імпортувала тракторів на понад 700 мільйонів доларів
27 листопада 2025, 18:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
