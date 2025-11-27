Фото: ілюстративне

На Гуляйпільському напрямку українські війська зазнали ускладнень у позиційній обороні

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає RegioNews.

За його словами, один із підрозділів ЗСУ неузгоджено відійшов із займаних позицій, через що ворог зайшов у фланг Сил оборони.

Внаслідок бойових зіткнень кілька українських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. Волошин підкреслив, що наразі триває уточнення обставин інциденту.

На місці продовжують працювати відповідні сили для стабілізації позицій та забезпечення безпеки особового складу.

