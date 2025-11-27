Масовані удари по Запорізькій області: поранена жінка, пошкоджено сотні будинків

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів Запорізького району постраждала жінка.

Окупанти завдали 9 авіаударів по Новому Полю, Гуляйполю, Оріхову, Воздвижівці, Тернуватому, Різдвянці та Преображенці.

Окрім того, 331 безпілотник різної модифікації (переважно FPV) атакував Новомиколаївку, Червонодніпровку, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Щербаки, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Затишшя, Високе, Солодке та Добропілля.

Зафіксовано 7 обстрілів РСЗВ по Степногірську, Приморському, Гуляйполю, Малій Токмачці та Білогір’ю. А також 243 удари артилерією по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Щербаках, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Затишшю та Солодкому.

Надійшло 223 повідомлення про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, з вечора 25 листопада і всю ніч 26 листопада росіяни масовано атакували дронами Запорізжжя. Пошкоджені 31 багатоповерхівка та 20 приватних будинків. Наразі відомо про 19 поранених. Вісім людей залишаються у лікарні.