У Запоріжжі прокуратура зверталась до суду через укриття. Йдеться про ремонт такого приміщення в одній з лікарень

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Зазначається, що тривалий час сховище в лікарні лишалось непридатним для використання. Згодом укриття на сотню осіб все ж облаштували. Проте сталось це лише після втручання прокуратури.

Відомо, що з початку повномасштабної війни медичний заклад, на балансі якого перебуває сховище площею понад 551 квадратних метри, не підготував укриття до використання. В результаті прокурори звернулись до суду, який зобов'язав балансоутримувача привести приміщення в належний стан.

