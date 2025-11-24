У Запоріжжі через суд добились ремонту укриття в лікарні: як це сталось
У Запоріжжі прокуратура зверталась до суду через укриття. Йдеться про ремонт такого приміщення в одній з лікарень
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Зазначається, що тривалий час сховище в лікарні лишалось непридатним для використання. Згодом укриття на сотню осіб все ж облаштували. Проте сталось це лише після втручання прокуратури.
Відомо, що з початку повномасштабної війни медичний заклад, на балансі якого перебуває сховище площею понад 551 квадратних метри, не підготував укриття до використання. В результаті прокурори звернулись до суду, який зобов'язав балансоутримувача привести приміщення в належний стан.
