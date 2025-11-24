21:28  24 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
20:02  24 листопада
В Одесі стався приліт шахеда по житловому будинку
19:35  24 листопада
Спортсменка із Харкова встановила новий світовий рекорд у зануренні без ластів та додаткового спорядження
UA | RU
UA | RU
24 листопада 2025, 21:25

У Запоріжжі через суд добились ремонту укриття в лікарні: як це сталось

24 листопада 2025, 21:25
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі прокуратура зверталась до суду через укриття. Йдеться про ремонт такого приміщення в одній з лікарень

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Зазначається, що тривалий час сховище в лікарні лишалось непридатним для використання. Згодом укриття на сотню осіб все ж облаштували. Проте сталось це лише після втручання прокуратури.

Відомо, що з початку повномасштабної війни медичний заклад, на балансі якого перебуває сховище площею понад 551 квадратних метри, не підготував укриття до використання. В результаті прокурори звернулись до суду, який зобов'язав балансоутримувача привести приміщення в належний стан.

Нагадаємо, у Харкові завершили відновлення школи, пошкодженої під час обстрілів. Нове укриття дозволить безпечно навчатися понад 250 учням у дві зміни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
укриття Запорізька область
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
В Україні починають дорожчати "святкові" фрукти: як змінились цінники
24 листопада 2025, 23:55
В Україні змінились цінники на овочі: що подорожчало, а що подешевшало за останній тиждень
24 листопада 2025, 23:35
На Вінниччині жінка кинулась у полум'я, рятуючи собаку в пожежі
24 листопада 2025, 22:15
Поки у Вашингтоні оголошували про "завершення" однієї війни, з Пекіна пролунало нагадування про потенційно нову
24 листопада 2025, 22:11
Відомий в Україні гірськолижний курорт продають за 116 млн грн
24 листопада 2025, 22:03
На Черкащині судитимуть батька, який дозволив неповнолітньому сину сісти за кермо
24 листопада 2025, 21:45
Внаслідок російської атаки частина Одеси залишилася без світла
24 листопада 2025, 21:44
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
24 листопада 2025, 21:28
Українцям розповіли, як зростатимуть цiни наступного року
24 листопада 2025, 21:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »