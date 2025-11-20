Ілюстративне фото

Українські партизани розповіли про наркотичну кризу в російських підрозділах на Запорізькому напрямку. Йдеться про 70-й мотострілецький полк

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За даними представників "Атеш", серед російських солдатів на Запорізькому напрямку вживання наркотиків досягло величезних масштабів. Українські партизани розповідають: російське командування віддало офіцерам наказ, щоб ті розв'язували проблему силою. Тобто, бійців, яких ловлять у стані наркотичного сп'яніння, жорстоко б'ють.

При цьому зазначається, що такі методи лише погіршують ситуацію. У підрозділі вже були смертельні випадки через наркотиків. Родичі російських військових регулярно скаржаться, однак це не дає жодних результатів.

"...ваше командування нездатне забезпечити порядок та безпеку навіть усередині ваших лав. Не чекайте, поки вас скосить доза, побої чи божевільний наказ!" – звертаються до окупантів представники руху опору "Атеш".

