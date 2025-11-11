Новый уровень бизнеса в Запорожье: МАФы на крыше кинотеатра

В Запорожье предприниматель решил удивить горожан и установил два киоска прямо на крыше бывшего кинотеатра

Об этом сообщают региональные паблики, передает RegioNews.

Местные шутят, что так в городе появился первый sky-market.

Впрочем, креативную идею быстро остановили. Коммунальщики поднялись на крышу и демонтировали незаконные сооружения, несмотря на необычную "высоту бизнеса".

Фото с "воздушным МАФом" быстро разошлись соцсетями, вызвав волну шуток и возмущение горожан.

Напомним, за год в Киеве демонтировали около 700 незаконных временных сооружений и средств передвижной торговли.