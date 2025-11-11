Новый уровень бизнеса в Запорожье: МАФы на крыше кинотеатра
В Запорожье предприниматель решил удивить горожан и установил два киоска прямо на крыше бывшего кинотеатра
Об этом сообщают региональные паблики, передает RegioNews.
Местные шутят, что так в городе появился первый sky-market.
Впрочем, креативную идею быстро остановили. Коммунальщики поднялись на крышу и демонтировали незаконные сооружения, несмотря на необычную "высоту бизнеса".
Фото с "воздушным МАФом" быстро разошлись соцсетями, вызвав волну шуток и возмущение горожан.
Напомним, за год в Киеве демонтировали около 700 незаконных временных сооружений и средств передвижной торговли.
