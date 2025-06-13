В Киеве демонтировали около 700 незаконных МАФов и киосков

фото: Киевский городской совет

За год в Киеве демонтировали около 700 незаконных временных сооружений и средств передвижной торговли

Об этом сообщили в Киевском городском совете, передает RegioNews.

Отмечается, что за последний год в Киеве прошли демонтаж почти 700 временных сооружений и средств передвижной торговли, срок действия разрешительных документов которых истек.

"Локации освобождают от нагромождения МАФов, устраняют недопустимые и часто опасные нарушения, например, размещение непосредственно на инженерных сетях, тротуарах с препятствием пешеходному движению или зеленых зонах", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, уже выполнены демонтажные работы в Оболонском и Печерском районах. В настоящее время начали работы в Подольском и Святошинском районах.

Напомним, в Киеве на некоторых участках ограничат движение транспорта.