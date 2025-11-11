Новий рівень бізнесу у Запоріжжі: МАФи на даху кінотеатру
У Запоріжжі підприємець вирішив здивувати містян і встановив два кіоски прямо на даху колишнього кінотеатру
Про це повідомляють регіональні пабліки, передає RegioNews.
Місцеві жартують, що так у місті з’явився перший sky-market.
Втім, креативну ідею швидко зупинили. Комунальники піднялися на дах та демонтували незаконні споруди, попри незвичну "висоту бізнесу".
Фото з "повітряним МАФом" швидко розійшлися соцмережами, викликавши хвилю жартів і обурення містян.
Нагадаємо, за рік в Києві демонтували майже 700 незаконних тимчасових споруд і засобів пересувної торгівлі.
