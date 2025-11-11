Новий рівень бізнесу у Запоріжжі: МАФи на даху кінотеатру

У Запоріжжі підприємець вирішив здивувати містян і встановив два кіоски прямо на даху колишнього кінотеатру

Про це повідомляють регіональні пабліки, передає RegioNews.

Місцеві жартують, що так у місті з’явився перший sky-market.

Втім, креативну ідею швидко зупинили. Комунальники піднялися на дах та демонтували незаконні споруди, попри незвичну "висоту бізнесу".

Фото з "повітряним МАФом" швидко розійшлися соцмережами, викликавши хвилю жартів і обурення містян.

Нагадаємо, за рік в Києві демонтували майже 700 незаконних тимчасових споруд і засобів пересувної торгівлі.