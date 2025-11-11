18:44  11 листопада
11 листопада 2025, 19:50

У Запоріжжі зловмисники вкрали гуманітарну допомогу на 8 мільйонів: що відомо

11 листопада 2025, 19:50
Фото: Нацполіція
У Запоріжжі викрили злочинне угруповання, яке привласнило гуманітарну допомогу. Відомо, що серед них був військовий, який минулого року самовільно залишив військову частину

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Відомо, що 29-річний військовий, який пішов у СЗЧ, організував злочинну схему. Він отримував гуманітарні вантажі від благодійних фондів, громадських організацій та місцевих органів влади. До схеми він залучив двох товаришів та свою дружину.

Зловмисники представлялися уповноваженими представниками однієї з військових частин ЗСУ та використовували підроблені документи. Привласнювали вони турнікети, медикаменти, засоби гігієни, термобілизна, буржуйки, продукти харчування і навіть безпілотники.

"Після отримання допомоги вони реалізовували її через роздрібну мережу, а виручені кошти привласнювали. Щоб створити видимість законності, вони записували постановочні відео в однострої, дякуючи волонтерам.
У такий спосіб учасники угруповання привласнили майно на понад 8 000 000 гривень", - повідомили в поліції.

Всі учасники отримали підозри. Зараз досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт відносно фігурантів скеровано на розгляд до суду

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині судитимуть посадовця філії "Укрзалізниці" та директора підрядної компанії за розкрадання понад 6,7 млн грн бюджетних коштів.

гуманітарна допомога поліція Запорізька область
11 листопада 2025
