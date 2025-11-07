Фото: Нацполиция

В Запорожье 41-летний инструктор по вождению был пойман на взятке. Известно, что он хотел "продать" клиенту результаты экзамена.

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Мужчина говорил, что у него якобы есть "связи" в территориальном сервисном центре, а затем обещал своим клиентам помочь сдать практический экзамен по вождению и получить удостоверение категории "В". За эту "услугу" он надеялся получить 12 тысяч гривен.

Теперь ему сообщили о подозрении. За это инструктор рискует отправиться в тюрьму на срок до 5 лет.

Напомним, ранее в пограничной службе рассказывали, сколько раз за период военного положения им предлагали взятки . В общей сложности граждане, которые хотели бежать за границу, предлагали более 22 миллионов гривен.