Фото: ілюстративне

Про це повідомляє командувач Штурмових військ ЗСУ Валентин Манько, передає RegioNews.

У Пологівському районі українські штурмові підрозділи повністю зачистили населені пункти Солодке та Рівнопілля. Водночас тривають активні бої поблизу Полтавки та Успенівки, звідки ворог намагався просунутися в бік Гуляйполя.

"Ідуть бої в населених пунктах Полтавка й Успенівка. Противник намагався рухатися у бік Гуляйполя. Завдяки злагодженим діям штурмовиків його просування було зупинено", – зазначив Манько.

Українські підрозділи продовжують утримувати позиції в Успенівці та активно ведуть оборону.

За словами полковника, Солодке та Рівнопілля вже очищені від окупантів, а роботи на напрямку залишається багато, адже російські війська намагаються просочуватися в інші населені пункти. Окупанти одночасно накопичують сили та підсилюють підрозділи для відновлення штурмових дій.

За даними аналітичного проєкту DeepState, станом на 8 листопада РФ окупувала Успенівку та Павлівку, заблокувавши українські підрозділи в Новомиколаївці. Також зафіксовано активність диверсійних груп у Солодкому та Рівнопіллі, що підтверджує високий рівень загрози на цьому напрямку.

