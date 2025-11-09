16:52  09 листопада
Дощі та туман по всій Україні: що очікувати від погоди 10 листопада
15:54  09 листопада
Водій у розшуку на трасі Київ–Одеса відмовився їхати до ТЦК і зчинив конфлікт із поліцією
13:53  09 листопада
Трагедія на Київщині: під час пожежі згорів двоповерховий будинок, загинув господар
UA | RU
UA | RU
09 листопада 2025, 16:35

ЗСУ зупинили наступ РФ на сході Запорізької області: зачистили Солодке та Рівнопілля

09 листопада 2025, 16:35
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Українські штурмові підрозділи відбили спроби російських військ просунутися на сході Запорізької області, тривають бої в кількох населених пунктах

Про це повідомляє командувач Штурмових військ ЗСУ Валентин Манько, передає RegioNews.

У Пологівському районі українські штурмові підрозділи повністю зачистили населені пункти Солодке та Рівнопілля. Водночас тривають активні бої поблизу Полтавки та Успенівки, звідки ворог намагався просунутися в бік Гуляйполя.

"Ідуть бої в населених пунктах Полтавка й Успенівка. Противник намагався рухатися у бік Гуляйполя. Завдяки злагодженим діям штурмовиків його просування було зупинено", – зазначив Манько.

Українські підрозділи продовжують утримувати позиції в Успенівці та активно ведуть оборону.

За словами полковника, Солодке та Рівнопілля вже очищені від окупантів, а роботи на напрямку залишається багато, адже російські війська намагаються просочуватися в інші населені пункти. Окупанти одночасно накопичують сили та підсилюють підрозділи для відновлення штурмових дій.

За даними аналітичного проєкту DeepState, станом на 8 листопада РФ окупувала Успенівку та Павлівку, заблокувавши українські підрозділи в Новомиколаївці. Також зафіксовано активність диверсійних груп у Солодкому та Рівнопіллі, що підтверджує високий рівень загрози на цьому напрямку.

Раніше повідомлялося, президент Зеленський підписав нові "особливі" санкції проти тих, хто підтримує російську агресію – до списку потрапили представники урядових структур РФ, причетні до грабунку на окупованих територіях, один із так званих "гаманців" Путіна, функціонер військової розвідки та колаборанти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупація ЗСУ Запорізька область наступ Гуляйполе бої
На Запорізькому напрямку росіяни віддають своїх у рабство своїх же солдатів, які не хочуть йти у штурми
08 листопада 2025, 19:30
Смертельна ДТП у Запоріжжі: пенсіонера збили на смерть та втік, що відомо
08 листопада 2025, 17:45
У Запоріжжі інструктора з водіння піймали на хабарі: що тепер йому загрожує
07 листопада 2025, 19:55
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Вітчизняна зброя на фронті: Україна виробляє $1 млрд техніки власними силами – Independent
09 листопада 2025, 17:50
Три дрони атакували українську ТЕЦ на біомасі: опубліковані кадри з місця події
09 листопада 2025, 17:20
Дощі та туман по всій Україні: що очікувати від погоди 10 листопада
09 листопада 2025, 16:52
Смертельна ДТП на трасі "Київ–Чоп": загинуло подружжя пенсіонерів
09 листопада 2025, 16:07
Водій у розшуку на трасі Київ–Одеса відмовився їхати до ТЦК і зчинив конфлікт із поліцією
09 листопада 2025, 15:54
Зеленський підписав нові санкції: під ударом "гаманець" Путіна та російські урядовці
09 листопада 2025, 15:19
У поліції оприлюднили наслідки атак на Дніпропетровщині: понад 30 ударів і поранений цивільний
09 листопада 2025, 14:36
Середня зарплата в Україні перевищила 26 тисяч гривень: де платять найбільше
09 листопада 2025, 14:18
Трагедія на Київщині: під час пожежі згорів двоповерховий будинок, загинув господар
09 листопада 2025, 13:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »