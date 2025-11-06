Павловка на Запорожье под контролем окупантов – DeepState

Карта Deep State

Аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска оккупировали Павловку в Запорожской области и продвинулись вблизи шести населенных пунктов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на проект.

В частности, противник активизировал действия возле:

Балагана и Удачного (Донецкая область),

Ступочков (Донецкая область),

Плавнев, Приморского и Успеновки (Запорожская область)

Самой тяжелой ситуацией на фронте сейчас остается район близ Балагана, который расположен недалеко от Мирнограда и Покровска. Оккупационные силы пытаются удержать позиции в Покровске. Если город будет захвачен, существует риск, что Мирноград может оказаться отрезанным от территорий, подконтрольных Украине.

Напомним, ранее DeepState сообщил, что российские войска захватили три населенных пункта в Донецкой области – Перестройку, Комар и Мирное, которые расположены на Новопавловском направлении.