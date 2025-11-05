17:35  05 ноября
Анджелина Джоли ездила в Николаевский ТЦК, чтобы освободить своего охранника – СМИ
15:38  05 ноября
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2025, 18:22

Стратегический "щит" Днепропетровщины: ВСУ держат Покровско-Мирноградскую агломерацию, сдерживая врага

05 ноября 2025, 18:22
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Украинские военные продолжают удерживать позиции в Покровско-Мирноградской агломерации, чтобы предотвратить продвижение российских сил на Днепропетровщину

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на главу Центра радиотехнологий "Флэш" Сергея Бескрестнова, передает RegioNews.

По оценкам экспертов, контроль над этим районом имеет стратегическое значение, поскольку отсюда открывается доступ к равнинным территориям региона, что может облегчить противнику использование БПЛА и других средств ведения боевых действий.

Военное руководство приняло решение максимально держать оборону в Донецкой области. Как отмечает Сергей Бескрестнов, эти меры направлены на то, чтобы российские войска не смогли продвинуться поглубже в Днепропетровскую область. Он подчеркивает, что такие решения основываются на оценке военных возможностей, а не на политических факторах.

По последним данным аналитиков DeepState, враг пытался продвинуться вблизи села Привилья в Синельниковском районе, однако украинские подразделения отразили атаку на Покровском направлении, в том числе возле села Шахово. Генштаб ВСУ подтвердил, что окружение украинских частей в Покровске не зафиксировано.

Напомним, в Покровске украинские спецназовцы провели операцию по зачистке городской застройки от противника. На обнародованных кадрах видна работа тактической группы 3-го полка, которая действовала в непосредственной близости к врагу, демонстрируя слаженность и эффективность действий.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ВСУ Донецкая область Днепропетровская область Покровск Мирноград оборона наступление
Стало известно, сколько людей до сих пор остаются в Константиновке Донецкой области
05 ноября 2025, 17:55
В Краматорске россияне обстреляли спасательную часть
05 ноября 2025, 14:35
В Днепропетровской области мужчина убил знакомого кувалдой, а на следующий день умер сам: детали трагедии
05 ноября 2025, 12:44
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
"Мы дружим семьями": жена Виталия Козловского отреагировала на поцелуй ее мужа с Могилевской
05 ноября 2025, 19:50
На Житомирщине мужчина воровал из церкви: его могут отправить под стражу
05 ноября 2025, 18:50
Российский порт Туапсе остановил экспорт топлива после атак украинских дронов - Reuters
05 ноября 2025, 18:41
Путин перешел в контратаку к Трампу: что это значит
05 ноября 2025, 18:20
Охранника Анджелины Джоли действительно забрали в ТЦК и хотели мобилизовать
05 ноября 2025, 18:12
Хищение на судах и катерах на миллионы гривен: в Украине разоблачили схему, где государственные суда отдавали за бесценок
05 ноября 2025, 17:55
Стало известно, сколько людей до сих пор остаются в Константиновке Донецкой области
05 ноября 2025, 17:55
В Луцке поймали 54-летнего "охотника на авто": имел при себе спецтехнику для взлома
05 ноября 2025, 17:54
В Ровенской области 43-летнего мужчину арестовали по подозрению в двойном убийстве
05 ноября 2025, 17:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »