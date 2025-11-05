Фото: иллюстративное

Украинские военные продолжают удерживать позиции в Покровско-Мирноградской агломерации, чтобы предотвратить продвижение российских сил на Днепропетровщину

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на главу Центра радиотехнологий "Флэш" Сергея Бескрестнова, передает RegioNews.

По оценкам экспертов, контроль над этим районом имеет стратегическое значение, поскольку отсюда открывается доступ к равнинным территориям региона, что может облегчить противнику использование БПЛА и других средств ведения боевых действий.

Военное руководство приняло решение максимально держать оборону в Донецкой области. Как отмечает Сергей Бескрестнов, эти меры направлены на то, чтобы российские войска не смогли продвинуться поглубже в Днепропетровскую область. Он подчеркивает, что такие решения основываются на оценке военных возможностей, а не на политических факторах.

По последним данным аналитиков DeepState, враг пытался продвинуться вблизи села Привилья в Синельниковском районе, однако украинские подразделения отразили атаку на Покровском направлении, в том числе возле села Шахово. Генштаб ВСУ подтвердил, что окружение украинских частей в Покровске не зафиксировано.

Напомним, в Покровске украинские спецназовцы провели операцию по зачистке городской застройки от противника. На обнародованных кадрах видна работа тактической группы 3-го полка, которая действовала в непосредственной близости к врагу, демонстрируя слаженность и эффективность действий.