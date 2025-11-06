14:58  06 листопада
В Одесі жорстоко побили тримісячну дитину: підозрювана – бабуся
12:40  06 листопада
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
06 листопада 2025, 15:42

Павлівка на Запоріжжі під контролем окупантів – DeepState

06 листопада 2025, 15:42
Мапа Deep State
Аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська окупували Павлівку у Запорізькій області та просунулися поблизу шести населених пунктів

Про це інформує RegioNews із посиланням на проєкт.

Зокрема, противник активізував дії біля:

  • Балагану та Удачного (Донецька область),
  • Ступочків (Донецька область),
  • Плавнів, Приморського та Успенівки (Запорізька область)

Найважчою ситуацією на фронті зараз залишається район поблизу Балагану, який розташований неподалік Мирнограда та Покровська. Окупаційні сили намагаються утримати позиції в Покровську. Якщо місто буде захоплене, існує ризик, що Мирноград може опинитися відрізаним від територій, підконтрольних Україні.

Нагадаємо, раніше DeepState повідомив, що російські війська захопили три населені пункти на Донеччині – Перебудову, Комар та Мирне, які розташовані на Новопавлівському напрямку

