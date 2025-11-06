Павлівка на Запоріжжі під контролем окупантів – DeepState

Мапа Deep State

Аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська окупували Павлівку у Запорізькій області та просунулися поблизу шести населених пунктів

Зокрема, противник активізував дії біля:

Балагану та Удачного (Донецька область),

Ступочків (Донецька область),

Плавнів, Приморського та Успенівки (Запорізька область)

Найважчою ситуацією на фронті зараз залишається район поблизу Балагану, який розташований неподалік Мирнограда та Покровська. Окупаційні сили намагаються утримати позиції в Покровську. Якщо місто буде захоплене, існує ризик, що Мирноград може опинитися відрізаним від територій, підконтрольних Україні.

