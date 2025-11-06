Павлівка на Запоріжжі під контролем окупантів – DeepState
Аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська окупували Павлівку у Запорізькій області та просунулися поблизу шести населених пунктів
Про це інформує RegioNews із посиланням на проєкт.
Зокрема, противник активізував дії біля:
- Балагану та Удачного (Донецька область),
- Ступочків (Донецька область),
- Плавнів, Приморського та Успенівки (Запорізька область)
Найважчою ситуацією на фронті зараз залишається район поблизу Балагану, який розташований неподалік Мирнограда та Покровська. Окупаційні сили намагаються утримати позиції в Покровську. Якщо місто буде захоплене, існує ризик, що Мирноград може опинитися відрізаним від територій, підконтрольних Україні.
Нагадаємо, раніше DeepState повідомив, що російські війська захопили три населені пункти на Донеччині – Перебудову, Комар та Мирне, які розташовані на Новопавлівському напрямку
Стало відомо, скільки дітей залишаються у зоні примусової евакуації на ДонеччиніВсі новини »
05 листопада 2025, 21:59Стратегічний "щит" Дніпропетровщини: ЗСУ тримають Покровсько-Мирноградську агломерацію, стримуючи ворога
05 листопада 2025, 18:22
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Прикордонникам пропонували понад 22 мільйона: в ДПСУ розповіли про спроби виїхати за кордон за хабар
06 листопада 2025, 16:10В Івано-Франківську вибухнула зарядна станція в офісі: є поранені
06 листопада 2025, 16:06Нові санкції проти РФ: що забороняють і кого стосуються
06 листопада 2025, 16:06Фінмоніторинг на чолі з Проніним понад пів року не надає НАБУ дані щодо руху коштів компанії Fire Point, — УП
06 листопада 2025, 15:58Робота на Харківщині: актуальні вакансії тижня
06 листопада 2025, 15:57Дрони в Брюсселі зірвали поїздку німецького прем’єра, який летів обговорювати боротьбу з БПЛА, — Bild
06 листопада 2025, 15:54Соратник Зеленського та співласник "Квартал 95" Тимур Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР
06 листопада 2025, 15:47У Києві оголосили переможців кінофестивалю "Молодість"
06 листопада 2025, 15:35Українці вже два місяці без "нацкешбеку": через що затримуються виплати
06 листопада 2025, 15:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »