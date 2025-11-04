Фото з відкритих джерел

На окупованих територіях росіяни продовжують тиснути на дітей пропагандою. Рух опору "Жовта стрічка" розповів, що вмикають в школах замість звичайного дзвінка

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Активісти руху опору "Жовта стрічка" розповіли, що на тимчасово захоплених територіях Запорізької області російська окупанти нав'язують дітям свою ідеологію. Традиційні шкільні дзвінки замінюють на пропагандистські пісні.

"Композиції замість дзвоників обрано такі: "Братья мои", "Мы едины! Непобедимые!", "Матушка Россия", "Милая Россия", "Флаг моего государства", – кажуть активісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях росіяни посилили перевірки та обшуки. Зокрема, тиснуть на місцевих жителів за донати ЗСУ або критичні дописи в соцмережах.