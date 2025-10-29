Фото: Нацполіція

У Запоріжжі 39-річна жінка стала жертвою шахраїв. Це сталось, коли вона хотіла купити собаку через інтернет

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Жінка знайшла оголошення про продаж цуценяти. Згодом вона зв'язалась з "продавцем", і погодилась на повну передоплату для того, щоб зарезервувати тварину та оформити доставку. Проте в результаті після трьох окремих переказів "продавець" перестав виходити на зв'язок.

Жінка так і не отримала собаку, і втратила понад 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.