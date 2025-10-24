Иллюстративное фото

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNew .

Это произошло в темное время суток. Стражи порядка увидели это по видео в одном из Telegram-каналов. При этом официальных обращений не было. Правоохранители самостоятельно зарегистрировали сведения о событии в Единый учет заявлений и сообщений.

Выяснилось, что стрелял в центре города 18-летний молодой человек. Он произвел выстрел в воздух. Теперь ему объявили о подозрении. Ему грозит наказание в виде штрафа от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток.

Напомним, ранее в Одессе водитель Range Rover открыл стрельбу по пешеходам на Фонтанской дороге после ссоры, которая началась из-за перехода дороги. По данным следствия, мужчина несколько раз выстрелил в сторону людей из травматического пистолета.