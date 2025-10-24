14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
24 октября 2025, 17:55

В Запорожье 18-летний парень устроил стрельбу в центре города

24 октября 2025, 17:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел 23 октября в центре Запорожья. Молодой парень стрелял

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNew .

Это произошло в темное время суток. Стражи порядка увидели это по видео в одном из Telegram-каналов. При этом официальных обращений не было. Правоохранители самостоятельно зарегистрировали сведения о событии в Единый учет заявлений и сообщений.

Выяснилось, что стрелял в центре города 18-летний молодой человек. Он произвел выстрел в воздух. Теперь ему объявили о подозрении. Ему грозит наказание в виде штрафа от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток.

Напомним, ранее в Одессе водитель Range Rover открыл стрельбу по пешеходам на Фонтанской дороге после ссоры, которая началась из-за перехода дороги. По данным следствия, мужчина несколько раз выстрелил в сторону людей из травматического пистолета.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
стрельба Запорожье задержание
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Полтаве произошел коллапс с троллейбусами из-за отключения электричества
24 октября 2025, 19:55
"Упал и ударился головой": в Киевском ТЦК прокомментировали смерть мужчины
24 октября 2025, 19:45
Подозреваемый экс-вицепремьер единства Чернышев спасает от конфискации роскошное имущество
24 октября 2025, 19:24
В Прикарпатье мужчина жестоко избил собаку: в полиции начали расследование
24 октября 2025, 18:55
В Луцке 13-летний мальчик скончался после съеденной шаурмы – не успел доехать в больницу
24 октября 2025, 18:31
Харьковская ОВА и Nonviolent Peaceforce International будут сотрудничать в сфере защиты гражданского населения
24 октября 2025, 18:19
В Днепре задержали женщину по подозрению в убийстве 29-летнего мужчины – ударила ножом в грудь
24 октября 2025, 18:15
Названы вакансии недели в Харьковской области: кого ищут работодатели и какие зарплаты обещают
24 октября 2025, 17:15
"Приходил в гости": в Закарпатье мужчина домагался до двух малолетних дочерей знакомой
24 октября 2025, 16:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »