14:05  24 жовтня
З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
08:05  24 жовтня
РФ атакувала Кіровоградщину, майже 20 населених пунктів без світла
07:13  24 жовтня
Російський безпілотник влучив у житловий будинок в Херсоні, є постраждалі
24 жовтня 2025, 17:55

У Запоріжжі 18-річний хлопець влаштував стрілянину в центрі міста

24 жовтня 2025, 17:55
Ілюстративне фото
Інцидент стався 23 жовтня в центрі Запоріжжя. Молодий хлопець стріляв

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Це сталось у темну пору доби. Правоохоронці побачили це по відео в одному з Telegram-каналів. При цьому офіційних звернень не було. Правоохоронці самостійно зареєстрували відомості про подію до Єдиного обліку заяв і повідомлень.

З'ясувалось, що стріляв у центрі міста 18-річний хлопець. Він здійснив постріл у повітря. Тепер йому оголосили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Нагадаємо, раніше в Одесі водій Range Rover відкрив стрілянину по пішоходах на Фонтанській дорозі після сварки, яка почалася через перехід дороги. За даними слідства, чоловік кілька разів вистрілив у бік людей із травматичного пістолета.

стрілянина Запоріжжя затримання
