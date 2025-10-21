08:22  21 жовтня
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
08:29  21 жовтня
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
01:55  21 жовтня
Для співачки Наталії Могилевської викликали швидку: на артистку на зйомках впав рояль
21 жовтня 2025, 07:19

На Запорізькому напрямку фіксують просування окупантів – DeepState

21 жовтня 2025, 07:19

Українські аналітики фіксують просування російських загарбників на стику Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей

Про це повідомляє "Справжнє" із посиланням на аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

За даними мапи DeepState, загарбники просунулися поблизу сіл Малинівка та Полтавка Пологівського району.

Також фіксується рух ворожих сил у районі Калинівського на Дніпропетровщині – на межі з Донеччиною та Запорізькою областю.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької та Донецької областей посилились перевірки та арешти. Майже за кожен прояв "нелояльності" можуть затримувати людей. Зокрема, за старі донати на ЗСУ, використання "емоджі" або критичні коментарі в соціальних мережах.

