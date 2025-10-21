На Запорізькому напрямку фіксують просування окупантів – DeepState
Українські аналітики фіксують просування російських загарбників на стику Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей
Про це повідомляє "Справжнє" із посиланням на аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.
За даними мапи DeepState, загарбники просунулися поблизу сіл Малинівка та Полтавка Пологівського району.
Також фіксується рух ворожих сил у районі Калинівського на Дніпропетровщині – на межі з Донеччиною та Запорізькою областю.
Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької та Донецької областей посилились перевірки та арешти. Майже за кожен прояв "нелояльності" можуть затримувати людей. Зокрема, за старі донати на ЗСУ, використання "емоджі" або критичні коментарі в соціальних мережах.
