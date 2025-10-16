Судили военного, который соврал о минировании железнодорожного вокзала в Запорожье

Иллюстративное фото

Вольнянский районный суд Запорожской области признал военнослужащего виновным в ложном сообщении о заминировании. Он солгал правоохранителям о заминировании

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Это произошло 30 мая этого года примерно в 18 часов. Мужчина был дома, и позвонил по телефону на линию "102". Он сказал правоохранителям, что железнодорожный вокзал "Запорожье-1" заминирован.

Впоследствии на место выехала следственно-оперативная группа. Однако взрывчатку там не обнаружили.

На суде военный признался, что сказал ложь. Он попросил строго его не наказывать. При этом мотивы его действий не известны.

Ему назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

