16 октября 2025, 17:25

Судили военного, который соврал о минировании железнодорожного вокзала в Запорожье

16 октября 2025, 17:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Вольнянский районный суд Запорожской области признал военнослужащего виновным в ложном сообщении о заминировании. Он солгал правоохранителям о заминировании

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Это произошло 30 мая этого года примерно в 18 часов. Мужчина был дома, и позвонил по телефону на линию "102". Он сказал правоохранителям, что железнодорожный вокзал "Запорожье-1" заминирован.

Впоследствии на место выехала следственно-оперативная группа. Однако взрывчатку там не обнаружили.

На суде военный признался, что сказал ложь. Он попросил строго его не наказывать. При этом мотивы его действий не известны.

Ему назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, ранее разоблачили жителя Днепра, подозреваемого в распространении фейковых электронных писем с угрозами. Известно, что он посылал ложные сообщения о минировании учебных заведений в Чехии, Словакии, Латвии.

суд военный Запорожье
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В ДТП Тернопольской области пострадали трое детей
16 октября 2025, 16:59
На Днепропетровщине мужчина ударил знакомого ножом в грудь
16 октября 2025, 16:56
Усик активно готовится к новому поединку
16 октября 2025, 16:29
Путешествие через лес за 9 тысяч долларов: в Закарпатье заблокировали каналы переправки военнообязанных через границу
16 октября 2025, 16:17
Синоптикиня предупредила о резком изменении погоды в Украине
16 октября 2025, 16:14
Стало известно, как долго будут продолжаться аварийные отключения света
16 октября 2025, 15:59
В Одесской области задержали правоохранителя, который за 18 000 долларов обещал перевезти "клиента" через границу
16 октября 2025, 15:41
РФ ударила двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению ВСУ
16 октября 2025, 15:22
В Херсоне загорелась квартира: есть погибшие
16 октября 2025, 15:15
