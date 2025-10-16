Судили військового, який збрехав про мінування залізничного вокзалу в Запоріжжі

Ілюстративне фото

Вільнянський районний суд Запорізької області визнав військовослужбовця винним у неправдивому повідомленні про замінування. Він збрехав правоохоронцям про замінування

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Це сталось 30 травня цього року приблизно о 18 годині. Чоловік був вдома, і зателефонував на лінію "102". Він сказав правоохоронцям, що залізничний вокзал "Запоріжжя-1" заміновано.

Згодом на місце виїхала слідчо-оперативна група. Однак вибухівку там не знайшли.

На суді військовий зізнався, що сказав неправду. Він попросив суворо його не карати. При цьому мотиви його дій невідомі.

Йому призначили покарання у вигляді 4 років та 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше викрили жителя Дніпра, якого підозрюють у поширені фейкових електронних листів із погрозами. Відомо, що він надсилав неправдиві повідомлення про мінування закладам освіти в Чехії, Словаччині, Латвії.