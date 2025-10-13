Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Російський дрон у Запорізькій області атакував цивільний автомобіль. Це сталось в одному з населених пунктів Пологівського району. В автомобілі були 53-річний чоловік та його 57-річна дружина.

"Їх тіла із понівеченого автомобіля деблокували рятувальники", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів загинули 66-річний чоловік та 76-річна жінка. Росіяни в то день атакували область дронами та артилерією.