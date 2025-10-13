12:50  13 жовтня
Трактор піднімали з води: на Рівненщині тракторист загинув у ДТП
10:44  13 жовтня
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
06:54  13 жовтня
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2025, 14:23

Блекаути та обстріли: чого очікувати запоріжцям цієї зими

13 жовтня 2025, 14:23
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Запорізька обласна рада
Читайте также
на русском языке

Лише один район області – Запорізький, включно з обласним центром – повноцінно готували до проходження опалювального сезону. На решті територій регіону, підконтрольних Україні, таку роботу провести неможливо через постійні обстріли й масштабні руйнування

Про це в інтерв’ю виданню "Справжнє" розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Запорізької ОВА Віталій Литвиненко, передає RegioNews.

"У ворога зараз у пріоритеті не військові цілі, а цивільні. Енергетика – ціль №1", – наголосив посадовець.

За словами Литвиненка, централізоване теплопостачання сьогодні працює лише у двох населених пунктах – Запоріжжі та Вільнянську. Решта громад користуються автономним опаленням.

Віталій Литвиненко. Фото: "Справжнє"

Підготовку до зими фінансували з місцевих бюджетів, коштів теплопостачальних підприємств і донорської допомоги. Загалом на підготовку тепломереж витратили 28 мільйонів гривень – майже 100% запланованої суми.

"Ми підготували 201 котельню, понад 4,5 тисячі житлових будинків і майже 400 об’єктів соціальної сфери. Але на територіях поблизу фронту – у Пологівському та Василівському районах – частина закладів зруйнована, а деякі населені пункти постійно під обстрілами, тому там провести підготовку неможливо", – пояснив чиновник.

В ОВА визнають: найбільші ризики – це атаки по енергетичних об'єктах. У регіоні встановлюють когенераційні установки, генератори та сонячні системи, щоб забезпечити роботу котелень у разі знеструмлення.

"Ми вже отримали 26 когенераційних установок, дев’ять з них підключено. Генератори мають усі котельні, а об’єкти водопостачання забезпечені резервним живленням на 100%", – зазначив Литвиненко.

Найгірша ситуація – у Пологівському районі, де зруйновано понад 40 котелень, і у Василівському, де більшість сіл – під постійним вогнем. До того ж мешканці області заборгували теплопостачальним підприємствам понад 1,6 мільярда гривень.

"Це тягар, який ускладнює підготовку до зими. Але люди намагаються платити, рівень розрахунків під час сезону – близько 80%, що навіть вище, ніж у багатьох центральних і західних областях", – каже Литвиненко.

За словами головного по ЖКГ області, Запорізький район готовий до зими "наскільки це можливо в умовах війни". Водночас у регіоні розглядають різні сценарії – від короткочасних знеструмлень до повного блекауту, а також мають розроблені інструкції для персоналу і мешканців на випадок надзвичайних ситуацій.

"Ми готуємося до всього. Блекаут – основний ризик, але не єдиний. Ворог продовжує бити по енергетиці, і нам доводиться захищати кожен об’єкт, щоб тепло залишалося в оселях людей", – підсумував Литвиненко.

Нагадаємо, уряд змінив строки тривалості міжопалювального та опалювального сезонів. Опалювальний сезон 2025-2026 років триватиме з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область опалювальний сезон зима підготовка
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Одещині жінка викрала авто, щоб проїхатися до моря
13 жовтня 2025, 15:52
Війна не заважає мистецтву: рятувальник зі Сєвєродонецька перетворює стіни на арт-об'єкти
13 жовтня 2025, 15:45
У Держприкордонслужбі пояснили, чому виникають черги на кордоні
13 жовтня 2025, 15:29
На Запоріжжі росіяни вбили подружню пару
13 жовтня 2025, 15:15
Мера Одеси Труханова позбавили українського громадянства
13 жовтня 2025, 14:55
На Вінниччині прикордонники затримали 37-річного чоловіка, який намагався переплисти Дністер
13 жовтня 2025, 14:39
Нардеп і олімпієць Беленюк оскандалися через пост із матюком
13 жовтня 2025, 14:35
У Тернополі працівників Локомотивного ДЕПО підозрюють у крадіжці 2600 літрів дизпалива
13 жовтня 2025, 14:24
На Тернопільщині водійка BMW знесла стовп
13 жовтня 2025, 13:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »