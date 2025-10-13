Блекаути та обстріли: чого очікувати запоріжцям цієї зими

Ілюстративне фото: Запорізька обласна рада

Лише один район області – Запорізький, включно з обласним центром – повноцінно готували до проходження опалювального сезону. На решті територій регіону, підконтрольних Україні, таку роботу провести неможливо через постійні обстріли й масштабні руйнування

Про це в інтерв’ю виданню "Справжнє" розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Запорізької ОВА Віталій Литвиненко, передає RegioNews.

"У ворога зараз у пріоритеті не військові цілі, а цивільні. Енергетика – ціль №1", – наголосив посадовець.

За словами Литвиненка, централізоване теплопостачання сьогодні працює лише у двох населених пунктах – Запоріжжі та Вільнянську. Решта громад користуються автономним опаленням.

Віталій Литвиненко. Фото: "Справжнє"

Підготовку до зими фінансували з місцевих бюджетів, коштів теплопостачальних підприємств і донорської допомоги. Загалом на підготовку тепломереж витратили 28 мільйонів гривень – майже 100% запланованої суми.

"Ми підготували 201 котельню, понад 4,5 тисячі житлових будинків і майже 400 об’єктів соціальної сфери. Але на територіях поблизу фронту – у Пологівському та Василівському районах – частина закладів зруйнована, а деякі населені пункти постійно під обстрілами, тому там провести підготовку неможливо", – пояснив чиновник.

В ОВА визнають: найбільші ризики – це атаки по енергетичних об'єктах. У регіоні встановлюють когенераційні установки, генератори та сонячні системи, щоб забезпечити роботу котелень у разі знеструмлення.

"Ми вже отримали 26 когенераційних установок, дев’ять з них підключено. Генератори мають усі котельні, а об’єкти водопостачання забезпечені резервним живленням на 100%", – зазначив Литвиненко.

Найгірша ситуація – у Пологівському районі, де зруйновано понад 40 котелень, і у Василівському, де більшість сіл – під постійним вогнем. До того ж мешканці області заборгували теплопостачальним підприємствам понад 1,6 мільярда гривень.

"Це тягар, який ускладнює підготовку до зими. Але люди намагаються платити, рівень розрахунків під час сезону – близько 80%, що навіть вище, ніж у багатьох центральних і західних областях", – каже Литвиненко.

За словами головного по ЖКГ області, Запорізький район готовий до зими "наскільки це можливо в умовах війни". Водночас у регіоні розглядають різні сценарії – від короткочасних знеструмлень до повного блекауту, а також мають розроблені інструкції для персоналу і мешканців на випадок надзвичайних ситуацій.

"Ми готуємося до всього. Блекаут – основний ризик, але не єдиний. Ворог продовжує бити по енергетиці, і нам доводиться захищати кожен об’єкт, щоб тепло залишалося в оселях людей", – підсумував Литвиненко.

Нагадаємо, уряд змінив строки тривалості міжопалювального та опалювального сезонів. Опалювальний сезон 2025-2026 років триватиме з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.