Фото: ОВА

У Запоріжжя збільшилась кількість постраждалих внаслідок масованого обстрілу міста в ніч на 10 жовтня

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Вже 5 поранених внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. До медзакладу звернулася ще одна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Всі екстрені служби працюють на місцях та допомагають мешканцям.

На фото – наслідки атаки.

Нагадаємо, вночі 10 жовтня росіяни атакували Запоріжжя 5 ракетами, 5 КАБами і 8 "шахедами". Було кілька хвиль атак: спершу – "шахеди", які протягом години атакували місто, а близько 04:00 – керовані авіабомби й крилаті ракети.

Внаслідок атаки загинув семирічний хлопчик. Повідомлялося про чотирьох поранених.