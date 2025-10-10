Нічний обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
У Запоріжжя збільшилась кількість постраждалих внаслідок масованого обстрілу міста в ніч на 10 жовтня
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Вже 5 поранених внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. До медзакладу звернулася ще одна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.
Всі екстрені служби працюють на місцях та допомагають мешканцям.
На фото – наслідки атаки.
Нагадаємо, вночі 10 жовтня росіяни атакували Запоріжжя 5 ракетами, 5 КАБами і 8 "шахедами". Було кілька хвиль атак: спершу – "шахеди", які протягом години атакували місто, а близько 04:00 – керовані авіабомби й крилаті ракети.
Внаслідок атаки загинув семирічний хлопчик. Повідомлялося про чотирьох поранених.
