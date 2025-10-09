Іповенція під Запоріжжям: незвичайний метод реабілітації для військових

Фото: "Справжнє"

У Михайлівській громаді Запорізької області почав працювати реабілітаційний центр для ветеранів, який використовує маловідомий в Україні метод психологічної терапії – іповенцію. Цей метод ґрунтується на спеціально організованій взаємодії людини з конем та дозволяє розпізнавати власні емоції через поведінку тварини

передає RegioNews.

На відміну від іпотерапії, що передбачає верхову їзду, іповенція зосереджується на спостереженні за конем і контакті з ним, що допомагає учасникам поступово знижувати рівень стресу, долати ПТСР, тривожні розлади та синдром вигорання.

Коні "зчитують" настрій людини через тонус, рухи та інтонації, що дозволяє ефективно розслабляти нервову систему.

Ідея створення центру належить Ніні Ковалів, колишній бухгалтерці державного підприємства "Запорізький кінний завод". З власного досвіду емоційного вигорання вона відкрила для себе терапевтичну цінність спілкування з кіньми та вирішила організувати центр для ветеранів.

Нині в іпоцентрі перебуває майже 20 коней, у тому числі врятовані тварини з прифронтових територій.

Програма реабілітації для ветеранів складається з восьми занять, які включають роботу з кіньми, дихальні вправи та техніки "заземлення".

До занять також залучені психологи, які допомагають ветеранам поступово відновлювати контроль над емоціями та тілесними реакціями.

Ветерани відзначають помітне покращення психологічного стану та фізичного самопочуття після іповенції. Центр працює без державної підтримки, фінансується через гранти та частково за рахунок платних послуг, проте для ветеранів участь у програмах безкоштовна.

За словами психологів, іповенція є ефективним методом подолання психологічних бар’єрів, особливо серед людей із військовим досвідом, і допомагає поєднати терапевтичну роботу з довірою та контактом із тваринами.

