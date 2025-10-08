Фото: ОВА

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Зокрема, ворог завдав ракетного удару по Комишувасі та 10 авіаударів по Гуляйполю, Білогір’ю, Успенівці, Полтавці й Новоуспенівському.

Також зафіксовано 317 атак безпілотниками різних типів (переважно FPV) по населених пунктах: Малокатеринівка, Плавні, Степове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Полтавка, Чарівне та Білогір’я.

Крім того, росіяни здійснили 6 обстрілів із РСЗВ по Степовому, Новоандріївці, Малій Токмачці та Полтавці.

Ворога завдав 176 артилерійських ударів по території Плавнів, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Полтавки та Білогір’я.

Надійшло 28 повідомлень про пошкодження житлових будинків, господарських споруд та автомобілів.

Постраждалих серед мирних жителів немає.

Нагадаємо, 7 жовтня у Нікополі на Дніпропетровщині росіяни обстріляли підрозділ ДСНС. Постраждав рятувальник.