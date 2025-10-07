Фото з відкритих джерел

7 жовтня — день народження диктатора Путіна. Жителі окупованих населених пунктах на Запоріжжі вирішили нагадати йому, як до нього ставляться

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Українці на тимчасово окупованих територіях показали своє ставлення до російського диктатора. Зокрема, приєднались до "акції" жителі Мелітополя, Бердянську, Токмаку.

Люди публікували фото з підписами "путін вбивця", "путін ху*л*", а також палили портрети диктатора. Те саме відбувалось в Євпаторії, Сімферополі, Донецьку, Луганську та на решті окупованих територій.

"З цієї неприємної нагоди ми передаємо путіну послання, воно коротке і просте: тут, на окупованих твоєю армією територіях, тебе ненавидять. Це наше справжнє ставлення до російського диктатора. Показуємо його максимально однозначно", - кажуть представники руху "Жовта стрічка".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни запустили кампанію з "перевиховання" вчителів історії. Їх зобов'язують проходити спецкурси та отримувати сертифікати, щоб мати право викладати пропагандистську версію історії.