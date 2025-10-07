10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
09:27  07 октября
В Киеве остановилась "зеленая" ветка метро из-за поломки поезда
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
07 октября 2025, 07:59

В Запорожье разоблачили мошенников, которые по документам ВСУ получали и продавали гуманитарку

07 октября 2025, 07:59
Фото: полиция
Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая выдавала себя за представителей ВСУ и незаконно получала гуманитарную помощь. В состав группы входили военнослужащий, самовольно покинувший службу, его жена и двое знакомых

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Организовал аферу 29-летний запорожец, который в 2024 году самовольно покинул воинскую часть. Он наладил схему незаконного получения гуманитарных грузов от благотворительных фондов, общественных организаций и местных органов власти, и привлек к этому свою жену и двух знакомых. Злоумышленники использовали поддельные документы, печати и письма от имени одной из воинских частей ВСУ.

Под видом передачи помощи армии фигуранты получали тактическую медицину, средства гигиены, термобелье, буржуйки, продукты и даже дроны. В дальнейшем все это продавали, а прибыль делили между собой. Чтобы скрыть преступление, записывали постановочные видео в форме, якобы благодаря волонтерам.

Таким образом участники группировки присвоили имущество более чем на 8 миллионов гривен.

В ходе обысков полицейские изъяли поддельную печать воинской части, фальшивые документы, компьютерную технику, часть нереализованной гуманитарки и 4 тысячи долларов.

Участникам группы сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Организатора и одного из сообщников заключили под стражу, по остальным решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, в Киевской области будут судить двух офицеров, воровавших горючее из воинской части. Правоохранители задокументировали три факта продажи более 5,5 тысячи литров горючего на почти 200 тысяч гривен.

подозрение задержание Запорожье присвоение гуманитарная помощь злоумышленники военнослужащие
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
