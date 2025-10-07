Фото: полиция

Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая выдавала себя за представителей ВСУ и незаконно получала гуманитарную помощь. В состав группы входили военнослужащий, самовольно покинувший службу, его жена и двое знакомых

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Организовал аферу 29-летний запорожец, который в 2024 году самовольно покинул воинскую часть. Он наладил схему незаконного получения гуманитарных грузов от благотворительных фондов, общественных организаций и местных органов власти, и привлек к этому свою жену и двух знакомых. Злоумышленники использовали поддельные документы, печати и письма от имени одной из воинских частей ВСУ.

Под видом передачи помощи армии фигуранты получали тактическую медицину, средства гигиены, термобелье, буржуйки, продукты и даже дроны. В дальнейшем все это продавали, а прибыль делили между собой. Чтобы скрыть преступление, записывали постановочные видео в форме, якобы благодаря волонтерам.

Таким образом участники группировки присвоили имущество более чем на 8 миллионов гривен.

В ходе обысков полицейские изъяли поддельную печать воинской части, фальшивые документы, компьютерную технику, часть нереализованной гуманитарки и 4 тысячи долларов.

Участникам группы сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Организатора и одного из сообщников заключили под стражу, по остальным решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, в Киевской области будут судить двух офицеров, воровавших горючее из воинской части. Правоохранители задокументировали три факта продажи более 5,5 тысячи литров горючего на почти 200 тысяч гривен.