10:17  07 жовтня
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
09:27  07 жовтня
У Києві зупинилася "зелена" гілка метро через поломку поїзда
07:43  07 жовтня
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
07 жовтня 2025, 07:59

У Запоріжжі викрили шахраїв, які за документами ЗСУ отримували й продавали гуманітарку

07 жовтня 2025, 07:59
Фото: поліція
Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке видавало себе за представників ЗСУ та незаконно отримувало гуманітарну допомогу. До складу групи входили військовослужбовець, який самовільно залишив службу, його дружина та двоє знайомих

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Організував аферу 29 річний запоріжець, який у 2024 році самовільно залишив військову частину. Він налагодив схему незаконного отримання гуманітарних вантажів від благодійних фондів, громадських організацій і місцевих органів влади, залучивши до цього свою дружину та двох знайомих. Зловмисники використовували підроблені документи, печатки та листи від імені однієї з військових частин ЗСУ.

Під виглядом передачі допомоги армії фігуранти отримували тактичну медицину, засоби гігієни, термобілизну, буржуйки, продукти харчування й навіть дрони. Надалі все це продавали, а прибуток ділили між собою. Щоб приховати злочин, записували постановочні відео в однострої, нібито дякуючи волонтерам.

У такий спосіб учасники угруповання привласнили майно на понад 8 мільйонів гривень.

Під час обшуків поліцейські вилучили підроблену печатку військової частини, фальшиві документи, комп’ютерну техніку, частину нереалізованої гуманітарки та 4 тисячі доларів.

Учасникам групи повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Організатора та одного зі спільників взяли під варту, щодо решти вирішується питання про запобіжний захід.

Нагадаємо, на Київщині судитимуть двох офіцерів, які крали пальне з військової частини. Правоохоронці задокументували три факти продажу понад 5,5 тисяч літрів пального на майже 200 тисяч гривень.

підозра затримання Запоріжжя привласнення гуманітарна допомога зловмисники військовослужбовці
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Чернігівщина після обстрілів: пошкоджені енергооб'єкти, діють відключення світла
07 жовтня 2025, 11:26
На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
07 жовтня 2025, 11:12
Росіянин у Силах оборони: СБУ у Львові затримала"добровольця" під прикриттям
07 жовтня 2025, 10:59
Аналітики закликають ВР відновити конкурси на держслужбу та запровадити оплату праці за результатами
07 жовтня 2025, 10:56
Контрабанда на 11 млн грн: викрито групу, яка перевозила елітні годинники з Гонконгу, Китаю та ОАЕ
07 жовтня 2025, 10:44
Готували шаурму замість служби: на Донеччині військовий посадовець два роки використовував бійців у бізнесі дружини
07 жовтня 2025, 10:39
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
07 жовтня 2025, 10:17
Жовтий рівень небезпеки в Одесі: школи та садочки перейшли на дистанційку
07 жовтня 2025, 10:04
На Львівщині митники вилучили брендові речі й косметику на понад мільйон гривень
07 жовтня 2025, 09:58
Контрафакт поштою: на Вінниччині судитимуть підпільних виробників цигарок та алкоголю
07 жовтня 2025, 09:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
