Фото: поліція

Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке видавало себе за представників ЗСУ та незаконно отримувало гуманітарну допомогу. До складу групи входили військовослужбовець, який самовільно залишив службу, його дружина та двоє знайомих

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Організував аферу 29 річний запоріжець, який у 2024 році самовільно залишив військову частину. Він налагодив схему незаконного отримання гуманітарних вантажів від благодійних фондів, громадських організацій і місцевих органів влади, залучивши до цього свою дружину та двох знайомих. Зловмисники використовували підроблені документи, печатки та листи від імені однієї з військових частин ЗСУ.

Під виглядом передачі допомоги армії фігуранти отримували тактичну медицину, засоби гігієни, термобілизну, буржуйки, продукти харчування й навіть дрони. Надалі все це продавали, а прибуток ділили між собою. Щоб приховати злочин, записували постановочні відео в однострої, нібито дякуючи волонтерам.

У такий спосіб учасники угруповання привласнили майно на понад 8 мільйонів гривень.

Під час обшуків поліцейські вилучили підроблену печатку військової частини, фальшиві документи, комп’ютерну техніку, частину нереалізованої гуманітарки та 4 тисячі доларів.

Учасникам групи повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Організатора та одного зі спільників взяли під варту, щодо решти вирішується питання про запобіжний захід.

Нагадаємо, на Київщині судитимуть двох офіцерів, які крали пальне з військової частини. Правоохоронці задокументували три факти продажу понад 5,5 тисяч літрів пального на майже 200 тисяч гривень.