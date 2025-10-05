Фото: ДСНС Запоріжжя

Після нічного удару по Запоріжжю рятувальники ліквідували пожежі та оцінюють масштаби руйнувань серед житлових і виробничих будівель

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

У Запоріжжі внаслідок нічної атаки російських військ загинула одна людина, ще дев’ятеро отримали поранення. Ворог завдав комбінованого удару, застосувавши безпілотники та керовані авіабомби. Внаслідок вибухів у місті спалахнули масштабні пожежі.

Рятувальники ліквідують наслідки нічного удару

Найбільше постраждав приватний сектор, де вогонь охопив кілька житлових будинків. Крім того, зафіксовано займання у багатоповерхівці – пошкоджено саму будівлю та два легкові автомобілі. Рятувальники також ліквідували займання у двох виробничих приміщеннях та на території з хвойною підстилкою.

Психологи надають допомогу постраждалим, серед яких дитина

На місцях ударів працювали всі екстрені служби. Співробітники ДСНС оперативно локалізували пожежі та провели аварійно-рятувальні роботи, які наразі завершено. Психологи служби надали допомогу восьми постраждалим, серед них – дитина.

Місцева влада уточнює масштаби руйнувань і обсяг необхідної допомоги постраждалим мешканцям. Фахівці продовжують обстеження пошкоджених будівель та інженерних мереж.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня Росія завдала нового масованого удару по семи областях України. Енергетична система країни зазнала значних пошкоджень.