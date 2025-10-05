Влучання у приватний сектор і багатоповерхівку: наслідки нічної атаки на Запоріжжя
Після нічного удару по Запоріжжю рятувальники ліквідували пожежі та оцінюють масштаби руйнувань серед житлових і виробничих будівель
Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.
У Запоріжжі внаслідок нічної атаки російських військ загинула одна людина, ще дев’ятеро отримали поранення. Ворог завдав комбінованого удару, застосувавши безпілотники та керовані авіабомби. Внаслідок вибухів у місті спалахнули масштабні пожежі.
Найбільше постраждав приватний сектор, де вогонь охопив кілька житлових будинків. Крім того, зафіксовано займання у багатоповерхівці – пошкоджено саму будівлю та два легкові автомобілі. Рятувальники також ліквідували займання у двох виробничих приміщеннях та на території з хвойною підстилкою.
На місцях ударів працювали всі екстрені служби. Співробітники ДСНС оперативно локалізували пожежі та провели аварійно-рятувальні роботи, які наразі завершено. Психологи служби надали допомогу восьми постраждалим, серед них – дитина.
Місцева влада уточнює масштаби руйнувань і обсяг необхідної допомоги постраждалим мешканцям. Фахівці продовжують обстеження пошкоджених будівель та інженерних мереж.
Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня Росія завдала нового масованого удару по семи областях України. Енергетична система країни зазнала значних пошкоджень.