18:32  04 жовтня
З 10 жовтня Укрзалізниця запускає щоденний поїзд Київ-Бухарест
10:38  05 жовтня
Смертельна пожежа на Київщині: троє людей загинули, серед них двоє дітей
12:20  05 жовтня
На Київщині водій автомобіля Audi A6 скоїв наїзд – 38-річний пішохід загинув на місці
05 жовтня 2025, 09:50

Влучання у приватний сектор і багатоповерхівку: наслідки нічної атаки на Запоріжжя

05 жовтня 2025, 09:50
Фото: ДСНС Запоріжжя
Після нічного удару по Запоріжжю рятувальники ліквідували пожежі та оцінюють масштаби руйнувань серед житлових і виробничих будівель

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

У Запоріжжі внаслідок нічної атаки російських військ загинула одна людина, ще дев’ятеро отримали поранення. Ворог завдав комбінованого удару, застосувавши безпілотники та керовані авіабомби. Внаслідок вибухів у місті спалахнули масштабні пожежі.

Рятувальники ліквідують наслідки нічного удару

Найбільше постраждав приватний сектор, де вогонь охопив кілька житлових будинків. Крім того, зафіксовано займання у багатоповерхівці – пошкоджено саму будівлю та два легкові автомобілі. Рятувальники також ліквідували займання у двох виробничих приміщеннях та на території з хвойною підстилкою.

Психологи надають допомогу постраждалим, серед яких дитина

На місцях ударів працювали всі екстрені служби. Співробітники ДСНС оперативно локалізували пожежі та провели аварійно-рятувальні роботи, які наразі завершено. Психологи служби надали допомогу восьми постраждалим, серед них – дитина.

Місцева влада уточнює масштаби руйнувань і обсяг необхідної допомоги постраждалим мешканцям. Фахівці продовжують обстеження пошкоджених будівель та інженерних мереж.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня Росія завдала нового масованого удару по семи областях України. Енергетична система країни зазнала значних пошкоджень.

