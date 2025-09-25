12:51  25 сентября
25 сентября 2025, 15:39

В Запорожье готовятся к сезону гриппа: что известно

25 сентября 2025, 15:39
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Запорожье утвердили Комплексный план мероприятий по предотвращению распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на сезон 2025-2026 годов

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Согласно распоряжению городского головы, Департамент по здравоохранению должен обеспечить закупку вакцин для профилактических прививок против гриппа и организовать вакцинацию населения в октябре-ноябре в городских больницах.

Руководителям больниц и аптек поручено подготовить заведения к возможному подъему заболеваемости, обратив особое внимание на:

  • готовность стационарных отделений;
  • наличие необходимого запаса лекарств, в том числе противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

Среди других мероприятий:

  • обеспечение оптимального температурного режима в детских, образовательных, социальных учреждениях, больницах, жилых помещениях, транспорте и промышленных предприятиях;
  • укомплектование детских садов и школ медицинскими кадрами, а медпунктов – необходимым оборудованием;
  • рассмотрение возможности временной приостановки обучения на 10-14 дней, если в детском коллективе заболеет более 20% детей;
  • недопуск на маршруты транспорта с неисправной системой отопления;
  • организация влажной уборки пассажирского транспорта по окончании рабочей смены.

Отмечается, что цель мер – минимизировать риск распространения гриппа и ОРВИ среди населения и обеспечить своевременную медицинскую помощь при осложнении эпидситуации.

Как известно, сезон гриппа в Украине, как правило, стартует в октябре-ноябре и продолжается до апреля-мая следующего года. Пик заболеваемости обычно приходится на январь-февраль.

Поэтому вакцинацию против гриппа рекомендуют проводить заранее, в октябре-ноябре, чтобы успеть выработать иммунитет к пику эпидсезона.

Напомним, в Украине с 15 по 21 сентября зарегистрировано 11 883 случая COVID-19. Кроме того, за неделю зафиксировано 19 летальных исходов среди лиц с положительным тестом на SARS-CoV-2.

