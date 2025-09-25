12:51  25 вересня
25 вересня 2025, 15:39

У Запоріжжі готуються до сезону грипу: що відомо

25 вересня 2025, 15:39
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Запоріжжі затвердили Комплексний план заходів щодо запобігання поширенню грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій на сезон 2025–2026 років

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Згідно з розпорядженням міського голови, Департамент із питань охорони здоров'я має забезпечити закупівлю вакцин для профілактичних щеплень проти грипу та організувати вакцинацію населення у жовтні–листопаді в міських лікарнях.

Керівникам лікарень і аптек доручено підготувати заклади до можливого підйому захворюваності, звернувши особливу увагу на:

  • готовність стаціонарних відділень;
  • наявність необхідного запасу ліків, зокрема противірусних препаратів, дезінфекційних засобів та засобів індивідуального захисту.

Серед інших заходів:

  • забезпечення оптимального температурного режиму в дитячих, освітніх, соціальних закладах, лікарнях, житлових приміщеннях, транспорті та на промислових підприємствах;
  • укомплектування дитячих садів та шкіл медичними кадрами, а медпунктів – необхідним обладнанням;
  • розгляд можливості тимчасового призупинення навчання на 10-14 днів, якщо у дитячому колективі захворіє понад 20% дітей;
  • недопуск на маршрути транспорту з несправною опалювальною системою;
  • організація вологого прибирання пасажирського транспорту після закінчення робочої зміни.

Зазначається, що мета заходів – мінімізувати ризик поширення грипу та ГРВІ серед населення та забезпечити своєчасну медичну допомогу у разі ускладнення епідситуації.

Як відомо, сезон грипу в Україні зазвичай стартує в жовтні-листопаді та триває до квітня-травня наступного року. Пік захворюваності зазвичай припадає на січень-лютий.

Саме тому вакцинацію проти грипу рекомендують проводити заздалегідь, у жовтні-листопаді, щоб встигнути виробити імунітет до піку епідсезону.

Нагадаємо, в Україні з 15 до 21 вересня зареєстровано 11 883 випадки COVID-19. Окрім того, за тиждень зафіксовано 19 летальних випадків серед осіб із позитивним тестом на SARS-CoV-2.

