Иллюстративное фото: pixabay

В медучреждениях областного центра находится 31 человек, травмированный в результате российских ударов по Запорожью и области

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

У пациентов диагностированы взрывные травмы, переломы, контузии и ампутации конечностей. Восемь человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Состояние остальных медики оценивают как средней тяжести.

Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Напомним, за прошедшие сутки Запорожская область подверглась почти 600 вражеским ударам. Один человек погиб, двое ранены.