07:54  25 вересня
У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
08:59  25 вересня
У Києві 6-річний хлопчик підпалив гіпермаркет: батькам світить штраф
09:53  25 вересня
У Криворізькому інтернаті пацієнтів примушували копати могили та працювати безкоштовно
25 вересня 2025, 10:45

У лікарнях Запоріжжя перебуває 31 постраждалий від ворожих атак: восьмеро – у важкому стані

25 вересня 2025, 10:45
Ілюстративне фото: pixabay
У медзакладах обласного центру перебуває 31 людина, травмована внаслідок російських ударів по Запоріжжю та області

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

У пацієнтів діагностовані вибухові травми, переломи, контузії та ампутації кінцівок. Восьмеро людей перебувають у важкому та вкрай важкому стані. Стан інших медики оцінюють як середньої тяжкості.

Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.

Нагадаємо, впродовж минулої доби Запорізька область зазнала майже 600 ворожих ударів. Одна людина загинула, двоє поранені.

24 вересня 2025
07 серпня 2025
