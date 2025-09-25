У лікарнях Запоріжжя перебуває 31 постраждалий від ворожих атак: восьмеро – у важкому стані
У медзакладах обласного центру перебуває 31 людина, травмована внаслідок російських ударів по Запоріжжю та області
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
У пацієнтів діагностовані вибухові травми, переломи, контузії та ампутації кінцівок. Восьмеро людей перебувають у важкому та вкрай важкому стані. Стан інших медики оцінюють як середньої тяжкості.
Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.
Нагадаємо, впродовж минулої доби Запорізька область зазнала майже 600 ворожих ударів. Одна людина загинула, двоє поранені.
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
РФ показала кадри удару по навчальному центру Сухопутних військ ЗСУ
25 вересня 2025, 11:50Чому Трамп не любить ООН – і чому ООН відповідає взаємністю
25 вересня 2025, 11:34Рош га-Шана в Умані пройшов спокійно: паломники почали від’їжджати
25 вересня 2025, 11:28На Харківщині затримали агентку РФ, яка збирала дані про оборону на Ізюмському напрямку
25 вересня 2025, 11:14На Рівненщині неповнолітній викрав авто та з’їхав у канаву
25 вересня 2025, 10:53Спецпризначенці ГУР знищили у Криму два літаки Ан-26 та берегові РЛС
25 вересня 2025, 10:29"Журналістика" під прикриттям: росіяни навчать дітей поширювати пропаганду
25 вересня 2025, 10:27Чернігівщина під масованими атаками: пошкоджені будинки та об’єкт інфраструктури, виникли пожежі
25 вересня 2025, 10:08У Криворізькому інтернаті пацієнтів примушували копати могили та працювати безкоштовно
25 вересня 2025, 09:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі блоги »