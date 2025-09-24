01:30  24 вересня
"Океану Ельзи" могло б не існувати: Святослав Вакарчук розкрив перше ім'я гурту
07:12  24 вересня
Конфлікт на уроці фізкультури: на Вінниччині вчителю повідомили про підозру
23:30  23 вересня
Мультик про пса Патрона скасували: як із цим пов'язаний Трамп
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2025, 06:57

Нічні удари по Запоріжжю: пошкоджені багатоповерхівка та приватні будинки

24 вересня 2025, 06:57
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Вночі 24 вересня росіяни завдали два удари по Запоріжжю, попередньо – керованими авіабомбами ФАБ

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

У Шевченківському районі пошкоджені один багатоквартирний і три приватні будинки.

Виникла пожежа, її локалізували підрозділи ДСНС.

Комунальні служби розпочали роботи – закривають вибиті вікна плитами ОСБ.

Наслідки ворожого обстрілу ще уточнюються.

Нагадаємо, ввечері 23 вересня на Сумщині російський дрон атакував авто. Загинув водій, ще один чоловік поранений.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Запоріжжя пошкодження будинки ФАБ
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
24 вересня 2025, 09:38
Нічна атака на Харків: через удар по енергооб’єкту є проблеми зі світлом
24 вересня 2025, 09:24
Краматорськ вночі двічі атакували дрони: у багатоповерхівці виникла пожежа
24 вересня 2025, 09:05
Наслідки нічних атак на Дніпропетровщині: пошкоджені будинки, ЛЕП та авто
24 вересня 2025, 08:52
"Трупи в хащах" і мармур: промова Трампа в ООН
24 вересня 2025, 08:39
У Запоріжжі ворожий удар пошкодив теплиці й оранжереї ботсаду
24 вересня 2025, 08:27
Нічна атака дронів на Харківщину: спалахнули пожежі, є постраждалі
24 вересня 2025, 08:11
На Миколаївщині під час ворожої атаки була пошкоджена лінія електропередач
24 вересня 2025, 07:56
Втрати ворога: ЗСУ за добу ліквідували ще майже 1000 окупантів
24 вересня 2025, 07:43
На Київщині у Білій Церкві сталася пожежа в багатоповерхівці
24 вересня 2025, 07:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »