В Сумской области дрон атаковал авто: погиб мужчина, еще один ранен
Во вторник, 23 сентября, около 18:00 россияне атаковали дроном автомобиль вблизи города Ворожба Сумского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
Автомобиль двигался по дороге Сумы – Путивль – Глухов. На месте от полученных ран погиб 46-летний водитель.
Пострадал 43-летний пассажир легковушки.
Напомним, утром 23 сентября российские войска атаковали дроном город в Середино-Будской громаде Сумской области. Получили ранения двое мужчин.
19 сентября 2025
