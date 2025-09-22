Фото: ОВА

Зранку 22 вересня Запоріжжя зазнало масованої атаки російських військ. Близько 4:30 ворог накрив місто ударами, що тривали майже 40 хвилин

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Сили ППО частину цілей збили, проте щонайменше 10 ударів припало на різні райони міста:

у Космічному мікрорайоні повторно влучили по парковці;

на Набережній магістралі – поблизу торговельних центрів та об’єктів критичної інфраструктури – рух транспорту тимчасово обмежений;

у Шевченківському районі зафіксовано влучання по житлових будинках.

Внаслідок атаки загинули троє людей. Ще двоє постраждали: 20-річний молодик отримав поранення, а 16-річний хлопець перебуває у стані сильного стресу.

"Жоден об’єкт не мав відношення до військової інфраструктури. Це був цілеспрямований терор мирного міста і його мешканців", – наголосив очільник ОВА.

На місцях подій працюють медики, рятувальники та комунальні служби.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі внаслідок ворожих ударів пошкоджені щонайменше 15 багатоповерхівок, 10 приватних будинків та низка нежитлових приміщень.