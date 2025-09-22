Фото: ОВА

Зранку 22 вересня росіяни завдали удар по Запоріжжю. Російські війська скерували на місто щонайменше п’ять авіабомб. Під приціл потрапили об’єкти цивільної інфраструктури та промисловості

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок атаки загинули дві людини, ще дві дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані, лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

Пошкоджені щонайменше 15 багатоповерхівок, 10 приватних будинків та низка нежитлових приміщень. У місті спалахнули пожежі, знищені та пошкоджені кілька автівок.

Один приватний будинок зруйнований повністю. За попередньою інформацією, під завалами може залишатися жінка. Рятувальники ДСНС безперервно працюють на місці, роблячи все можливе, щоб її знайти.

Комунальні служби вже розпочали відновлювальні роботи: у житлових будинках вибиті вікна закривають OSB-плитами, а фахівці районних адміністрацій фіксують пошкодження.

Оновлено о 7:50: На жаль, рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 75-річної жінки. Сьогоднішня атака росіян по Запоріжжю вже забрала життя трьох людей.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня Київська область знову опинилася під ворожим ударом. Атака призвела до пожеж і руйнувань у чотирьох районах регіону.