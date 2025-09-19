Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки FPV-дроном отримав поранення 74-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували у тяжкому стані, наразі він перебуває під наглядом медиків.

За даними очільника ОВА, від початку вересня через атаки FPV-дронами в області загинули чотири людини, ще шестеро отримали поранення.

Оновлено о 10:25: На жаль, медикам не вдалося врятувати чоловіка – він помер.

Нагадаємо, 17 вересня росіяни вдарили FPV-дроном по маршрутці у селищі Приморське Василівського району. Одна людина дістала поранення.