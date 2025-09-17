На Запорожье вражеский дрон атаковал маршрутку: есть раненый
В среду, 17 сентября, россияне ударили FPV-дроном по маршрутке в поселке Приморское Васильевского района
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Дрон попал в припаркованную маршрутку. Транспорт получил повреждения.
В результате атаки один человек получил ранения, ему оказывают медицинскую помощь.
Напомним, в ночь на 17 сентября в Черкасской области россияне нанесли удар по объектам критической инфраструктуры с помощью ударных дронов.
